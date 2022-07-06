Тернопіль в односторонньому порядку розірвав угоди про партнерство з білоруськими містами Гродно та Пінськ. Про це повідомляють у міській раді.

Враховуючи військову агресію російської федерації проти України та підтримку Республіки Білорусь у вищевказаній військовій агресії, що призвело до масової загибелі військовослужбовців та цивільних громадян нашої держави, руйнувань багатьох українських міст і сіл, виконавчий комітет Тернопільської міської ради прийняв рішення про розірвання в односторонньому порядку угод про партнерство:

між містом Тернопіль та містом Гродно, Республіка Білорусь від 03.10.2019 року;

між містом Тернопіль та містом Пінськ, Республіка Білорусь від 03.10.2019 року.

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У рішенні також зазначається, що виконавчий комітет Тернопільської міської ради не відмовляється від партнерських відносин з білоруським народом, але не може на офіційному рівні співпрацювати з владою, яка підтримує війну.

Відповідні органи та посадові особи міст Гродно та Пінськ (Республіка Білорусь) будуть оперативно повідомлені про прийняття цього рішення.

Нагадаємо, станом на 6 липня у Тернополя налічується три міста-побратими, 18 міст-партнерів та чотири дружніх міста.