Підготували для наших захисників та захисниць оновлені сезонні індивідуальні аптечки. Ліки допоможуть військовим вчасно попереджувати та лікувати гострі респіраторні вірусні інфекції. Про це повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.

Міський голова розповів, які препарати входять до складу аптечки.

«До складу індивідуальної аптечки входять групи препаратів, які використовують при різних простудних захворюваннях, зокрема: знеболювальні протизапальні препарати, жарознижувальні та відхаркувальні засоби. Також ряд крапель, а саме: судинозвужувальні для носа, протизапальні краплі для очей та вушні. Варто відзначити, що в цій аптечці на прохання захисників є і протиопіковий аерозоль», – роз’яснив Сергій Надал.

Де можна отримати аптечку

Щоб отримати індивідуальну аптечку, захисники та захисниці перебуваючи у місті, повинні звернутися у Тернопільський міський територіальний центр соціального обслуговування населення за адресою вул. Миколи Лисенка, 8-А. При цьому необхідно пред’явити посвідчення учасника бойових дій (УБД) або довідку із військкомату.

Якщо рідні бажають отримати та передати військовослужбовцю таку аптечку необхідно надати документи, що посвідчують родинні зв’язки та копії документів захисника чи захисниці.

Отримати додаткову інформацію можна за телефоном +38 (067) 461-10-75.

Нагадаємо

Міська рада Тернополя регулярно забезпечує наших військових сезонними індивідуальними аптечками. У 2022 та 2023 роках військові з Тернополя були забезпечені сезонними «літніми» і «зимовими» аптечками.