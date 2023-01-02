Тернопіль отримав “теплу” допомогу зі США на 35 мільйонів гривень

Міжнародну технічну допомогу на суму понад 35 мільйонів гривень отримав Тернопіль.

Надали її в рамках Проекту енергетичної безпеки України, який фінансується Агентством США з міжнародного розвитку «USAID».

Йдеться про труби для транспортування теплової енергії та з’єднувальні частини до них. У кінці грудня 2022 року на засіданні виконкому міська рада прийняла на баланс цю допомогу та передала її КП «Тернопільміськтеплокомуненерго».

Як пояснив заступник міського голови Владислав Стемквський, завдяки цьому обладнанню працівники підприємства модернізують магістральні ділянки теплових мереж. Зокрема, будуть об’єднані локальні районні теплові мережі найбільших котелень Тернополя у єдину систему централізованого теплопостачання. Відповідні роботи уже розпочали, вони не вплинуть на подачу тепла до помешкань тернополян.

У КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» зазначають, що об’єднання локальних районних теплових мереж дозволить забезпечити безперебійне постачання теплової енергії до споживачів. Це надасть можливість доставляти теплову енергію від джерел, які використовують альтернативні місцеві види палива, до 93% споживачів системи централізованого теплопостачання міста.

Фото із сайту Тернопільської міської ради