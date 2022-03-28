28 березня Тернопіль отримав чергових три тарілки-термінали супутникового інтернету Starlink американської компанії SpaceX.

«Завдяки цій глобальній супутниковій системі буде забезпечено безперебійну роботу об’єктів критичної інфраструктури міста під час відключення світла або при появі проблем з кабельною мережею. А це вкрай необхідно в умовах війни. Це ще один важливий крок до нашої перемоги, – наголосив міський голова Тернополя Сергій Надал. – Окрім того, Starlink на даний час є найстабільнішою та найменш вразливою інтернет-мережею у світі, яку фактично не можливо зламати, з якої не можливо перехопити інформацію чи заблокувати сигнал. Дякую за те, що відгукнулися на нашу пропозицію та передали термінали Starlink компанії Ілона Маска SpaceX і Міністерству цифрової трансформації України».

Нагадаємо, перший комплект обладнання супутникового інтернет-зв’язку Starlink Тернопіль отримав 21 березня 2022 року.

Довідка. «Starlink» – проєкт американської компанії SpaceX щодо розробки високопродуктивної супутникової платформи для виготовлення супутників зв’язку і запусків великої їх кількості у космос. Система надає доступ до широкосмугового інтернету у будь-якій точці планети.