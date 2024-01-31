Грант на суму 19 мільйонів гривень отримав Тернопіль від Німеччини. Ці кошти призначені для реалізації місцевої ініціативи «Підприємцем бути легко».

За умовами гранту частка міста у реалізації проекту становить не менше 20%. Таким чином із бюджету громади виділять на ініціативу ще 5 мільйонів гривень.

– Дохідна і видаткова частина бюджету громади збільшується за рахунок гранту Європейського союзу на реалізацію проекту «Підприємцем бути легко» у сумі 19 мільйонів, – повідомила під час засідання виконавчого комітету 31 січня Віталіна Атенчук, начальниця фінансового управління. – Крім того, перерозподіляємо кошти між капітальними і поточними видатками. На реалізацію цього проекту капітальні видатки зменшуються на 5 мільйонів і на таку ж суму збільшуються поточні видатки.

Рішення про залучення такого гранту прийняли на сесії 28 липня минулого року. Ініціатива передбачає створення якісної, сучасної та інноваційної інфраструктури для підтримки бізнесу громади. Заплановано відкрити простір для підприємців «Опен спейс», який складатиметься із сучасного конференц-залу на 150 осіб, коворкінг-центру та тренінгової кімнати на 25 осіб. Також буде створено простір для промоцій та сприяння бізнесу, студію промислового дизайну та студію урбаністики. Окрім цього, проект включає проведення різних заходів: інформаційно-просвітницька компанія для налагодження комунікації між місцевими виробниками, споживачами та владою, створення відповідного розділу на сайті міськради, тренінг для діючих підприємців, і хто бажає відкрити чи розширити бізнес. За очікуваннями, реалізація цього проекту дозволить відкрити 10 видів бізнесу та створити близько 100 робочих місць.