Дев’ять мільйонів п’ятсот тисяч євро отримає Тернопіль від Євросоюзу. Ці кошти призначаються на будівництво житла для переселенців.

Рішення про згоду на отримання коштів прийняли на черговій сесії міськради.

– Тернопіль разом із ще 10 містами залучено до проекту, який фінансується Європейським Союзом, – повідомив Сергій Надал, міський голова. – Вже маємо офіційне підтвердження від Північної екологічної фінансової корпорації про виділення фінансування для будівництва багатоквартирного житлового будинку з метою поселення в ньому внутрішньо переміщених осіб. Для того, щоб цей проект почав втілюватися у життя нам необхідно прийняти рішення, відповідно до якого сесія міськради погоджує отримання цих коштів, як грантових для потреб Тернополя для будівництва житла, яке в подальшому буде у комунальній власності громади.

У прийнятому рішення вказано, що багатоквартирний житловий будинок для переселенців будуть зводити на вулиці Микулинецькій, 116. Цей грант Північна Екологічна Фінансова Корпорація надаватиме в євро та буде сплачувати його безпосередньо підрядникам. Підписати від імені Тернопільської міської ради договір про грант з Північною екологічною фінансовою корпорацією уповноважили міського голову Сергія Надала.