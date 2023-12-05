“Тернопільгаз” перейшов під управління “Нафтогазу”: що зміниться для споживачів?

Ще одне підприємство, яке раніше входило до групи “облгазів Фірташа” – “Тернопільгаз”, – перейшло в управління “Групи Нафтогаз”. Втім, запевняється, отримувачі газу від цього підприємства не відчують наслідків переходу.

Про це повідомили в самому “Нафтогазі”, передає Оглядач. Там зазначили, що незмінними залишаються:

особисті рахунки;

тариф на розподіл;

реквізити на оплату послуг.

Загалом же, підкреслюється, після приєднання “Тернопільгазу” клієнтами групи стали ще 200 тис. приватних домогосподарств. А крім того, 3 тис. юридичних осіб.

Нагадаємо: наприкінці листопада під управління “Нафтогазу” перейшли відразу 3 облгази з “групи Фірташа”. Це:

“Рівнегаз”;

“Запоріжгаз”;

“Чернівцігаз”.

Таким чином, під контролем “Нафтогазу” перебуває вже 23 газорозподільні компанії.

Націоналізація облгазів

Як відомо, наприкінці весни 2022 року Печерський суд Києва передав в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА), арештовані приватні корпоративні права на 26 обласних та міських операторів газорозподільних систем. Тобто облгазів.

Після цього, навесні 2023 року, у “Нафтогазі” повідомили, що мають намір інтегрувати в свою структуру всі 26 компаній до кінця 2023 року. “Процес їхньої інтеграції вже розпочався. Ми створили підприємство “Газорозподільні мережі”, що забезпечує розподіл газу в регіонах. Цей процес буде повністю стабілізований. Інтеграція всіх 26 облгазів завершиться цього року”, – розповіли тоді в компанії.