Український одіозний бізнесмен Дмитро Фірташ намагається отримати дипломатичний імунітет через роботу при UNIDO – однієї з маловідомих для широкого загалу міжнародних агенцій у структурі ООН, яка має сприяти індустріалізації постколоніальних країн третього світу.

Як пише “Європейська правда“, це випливає з тексту рішення Вищого земельного суду Відня у кримінальних справах від 14 червня, який є в розпорядженні DW.

Як зазначено у тексті рішення Вищого земельного суду Відня, Фірташ має статус радника постійного представництва Республіки Білорусь при міжнародних організаціях у Відні.

Ноту про делегування українського бізнесмена як представника при ООН з промислового розвитку було передано до штаб-квартири UNIDO 29 червня 2021 року. Саме на підставі цього статусу Фірташ вимагає зупинити процедуру екстрадиції до США, посилаючись на дипломатичний імунітет.

Ключовий аргумент захисту Фірташа у справі про екстрадицію – посада, яку той обійняв при UNIDO, яка, за наполяганням його адвокатів, передбачає дипломатичний імунітет від кримінального переслідування.

Аби довести, що Фірташ як радник при UNIDO має статус дипломата, включно з дипломатичною недоторканістю, адвокати бізнесмена у жовтні 2021 року передали суду юридичну експертизу, підготовану одним із західноєвропейських професорів з міжнародного права.

Водночас міністерство юстиції Австрії повідомило суд, що Фірташ не акредитований належним чином при UNIDO і не має відповідної акредитаційної картки від австрійського міністерства закордонних справ. Тобто уряд у Відні не вважає його особою, на яку поширюються привілеї дипломата, включно з правовим імунітетом.

Суди попередніх інстанцій врахували повідомлення австрійського мін’юсту і не визнали дипломатичного імунітету Фірташа, однак рішенням від 14 червня Вищий земельний суд Відня у кримінальних справах повернув справу на розгляд у першій інстанції, зобов’язавши суд дати самостійну правову оцінку, незалежно від позиції мін’юсту Австрії, в тому, чи визнавати дипломатичний імунітет Фірташа.

У посольстві Білорусі у Відні не відповіли, чим саме займається Дмитро Фірташ у статусі радника постійного представництва Республіки Білорусь при міжнародних організаціях в австрійській столиці.

Також невідомо, чи було призначення Фірташа радником у Відні погоджене із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком або урядом у Мінську і з чиєї саме ініціативи українець почав працювати радником при представництві Білорусі.

Фірташа затримали в Австрії в березні 2014 року на запит американських слідчих, але випустили під заставу у 125 мільйонів євро і відтоді він оскаржував свою екстрадицію в США.

Олігарху загрожує до 50 років тюрми і конфіскація всіх активів.

16 червня 2023 року повідомлялося, що австрійський суд виніс рішення на користь Фірташа у справі щодо вимоги екстрадувати його в США за звинуваченням у корупції.