Президент України Володимир Зеленський на тлі рішення Росії про офіційне введення військ на окупований Донбас оголосив призов резервістів Збройних сил. Також найближчим часом будуть проведені збори резервістів територіальної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента.

За його словами, на сьогодні немає необхідності у загальній мобілізації.

“Нам необхідно оперативно доукомплектувати українську армію та інші військові формування. Мною як верховним головнокомандувачем Збройних сил України видано указ про призов резервістів в особливий період. Підкреслюю, мова йде виключно про громадян, віднесених до оперативного резерву”, – зазначив Зеленський.

Він також зазначив, що резервісти мають підвищити готовність української армії до всіх можливих змін. Крім того, найближчим часом будуть проведені навчальні збори резервістів системи територіальної оборони.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявляв, що Україна виступає за мир і врегулювання питань тільки мирним шляхом, але повинна бути готова до агресії.

Він також говорив, що країна перейде на воєнний стан тільки у випадку широкомасштабної війни з Росією.