Тепло і сонячно: якою буде погода на Тернопільщині в останні дні зими

На Тернопільщині передбачають порівняно теплий тиждень. За прогнозами синоптиків, вдень стовпчики термометрів підвищуватимуться до 15°. Втім, подекуди дошкулятиме поривчастий південно-східний вітер.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, 27 лютого погоду області визначатиме західна периферія антициклону. У краї буде хмарно з проясненнями, обійдеться без істотних опадів. Вночі та вранці можливий слабкий туман, вітер південно – східний, 7 – 12 м/с. Температура по області вночі 1 – 6° тепла, вдень 9 – 14° тепла.

«Цими днями опадів в Україні не очікується, вітер завіватиме помірно, хіба часом буде рвучко махати південно-східним хвостом. Температура повітря намагатиметься всидіти на двох стільцях – ще й зимовий урок не скінчився і на весняну перерву вже дуже хочеться. Місцями на заході стовпчики термометрів підвищуватимуться до +18 градусів. Надалі протягом тижня опади в Україні малоймовірні. Найтепліше буде в західних областях, а стриманіше, прохолодніше – у східній частині.

Проте все ж практично повсюди буде тепла погода, а головне, побільшає на цьому тижня сонця», – зазначає синоптик Наталка Діденко.

Синоптики попереджають: у тумані видимість погіршуватиметься до

600 – 1000 м. Відтак водіїв і пішоходів просять бути обережними.