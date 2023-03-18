Формула “Роттердам плюс” вже тривалий час символізує якісь темнуваті й малозрозумілі схеми з вартістю вугілля, за якими тягнеться шлейф розслідувань і судових позовів. А в четвер назва міста Роттердам стала асоціюватися в українських уболівальників із цілком конкретною і, на жаль, зрозумілою оглушливою поразкою “Шахтаря” від “Феєноорда” в 1/8 Ліги Європи – 1:7. У першому матчі гірники не змогли обіграти “Феєноорд” у Варшаві – 1:1. Виходячи з того, як складалася та гра, підопічні І.Йовічевіча повинні були бути задоволеними таким рахунком. Лідер чемпіонату Нідерландів упродовж всього поєдинку володів ігровою перевагою, що вилилося у чималу кількість ударів у площину воріт Трубіна. І якби не майстерність останнього, матч-відповідь міг би перетворитися на просту формальність. “Не знаю, що там має зробити Трубін – мені здається, що треба ще пару воротарів поставити і все одно “Феєноорд” заб’є. Команда попалася “не по зубах”, сподіватися можна лише на щастя”, – сказав після першого матчу відомий експерт Віктор Леоненко. Його похмуре пророцтво справдилося сповна і навіть з надлишком – усмішки щастя гравці “Шахтаря” цього разу не дочекалися, а в суто ігровому плані не змогли нічого протиставити натхненній грі “Феєноорда”, який безжально використовував майже кожну помилку суперників…

Марокко доєдналося до заявки Іспанії та Португалії на проведення чемпіонату світу-2030. Про це офіційно оголосив король Мохаммед VI. Марокко замінить Україну, яка раніше мала намір приєднатися до заявки. Серед причин такого рішення: 1) війна, яка і далі триває в Україні; 2) кримінальні провадження проти президента Української асоціації футболу Андрія Павелка; 3) територіальна близькість Марокко до Іспанії та Португалії. З відносно нового – лише пункт 2. Щодо війни, то вона триває вже рік і невідомо скільки ще триватиме, а про територіальну близькість Марокко до Іспанії та Португалії (лише перетнути Гібралтарську протоку) відомо значно давніше…

Колишній наставник національної команди України Мирон Маркевич розкритикував призначення тренера молодіжної збірної Руслана Ротаня на посаду в.о. головного тренера головної команди України. “Я не думаю, що йому потрібно було приймати національну збірну. Треба займатися молодіжкою серйозно. Я вважаю, що це основне для нас змагання. Ми ніколи не грали на Олімпіаді, давно не потрапляли в фінальну частину Євро U-21. Не знаю всіх обставин, але думаю, що це неправильно. Я розумію, що він хлопець добросовісний. Не потрібно було йому то пропонувати”, – сказав Маркевич. Цікаво, що скаже Мирон Богданович, якщо матч Англія – Україна 26 березня раптом закінчиться не так, як передбачають більшість фахівців, букмекерів та вболівальників?

Заслужений тренер України Леонід Буряк поділився думкою про рішення головного тренера збірної Вірменії Олександра Петракова викликати в команду футболістів з чемпіонату Росії. “Що люди кажуть та що вони роблять – це різні речі. На жаль, така наша дійсність. Я цього не зрозумію. Важко сказати, чим керувався Петраков, особливо у ситуації, в якій перебуває нині вся наша країна. Це його рішення просто не можна сприйняти. Адже є маса футболістів, які грають в інших країнах; свого часу їхня збірна натуралізувала і французів, і аргентинців вірменського походження. Чесно кажучи, я шокований цим”, – сказав Буряк.

Головний тренер казахстанського “Аксу” Руслан Костишин розповів про нашивку прапора України на своїх грудях: “Прапор зі мною завжди поруч. Коли розпочалася війна, першу гру я був у футболці збірної України, а потім зробив нашивку прапора й завжди одягаю цей костюм на гру. Спочатку вони замальовували прапор України, а потім, коли Казахстан став сміливіший і почав нас підтримувати, перестали це робити”.