Патрульна поліція оприлюднила роз’яснення тимчасової схеми організації дорожнього руху на транспортній розвʼязці вулиць Микулинецької— Торговиці— Князя Василя Костянтина Острозького — Гайової — Замонастирської (так звана рогатка).

“Звертаємо увагу, що на даному перехресті організовано рух по колу, про що й інформує дорожній знак 4.10 “Круговий рух”.

Нагадуємо! Відповідно до ст. 41 ЗУ “Про дорожній рух”, перевага в русі на перехрестях, де організовано круговий рух, надається транспортним засобам, які вже рухаються по колу”, – ідеться у повідомленні поліції.

Водіїв закликають бути уважними, стежити за дорожньою обстановкою, відповідно реагувати на її зміну та виконувати вимоги правил дорожнього руху.

Про наступні зміни щодо організації дорожнього руху патрульна поліція повідомить додатково.