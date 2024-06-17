З метою безпечного пересування мешканців та курсування транспорту у різних мікрорайонах Тернополя продовжується активний поточний ремонт дорожнього покриття та відновлення дворів й тротуарів.

Сьогодні, 17 червня, ремонтні роботи тривають на вулицях Чернівецькій та Подільській, де проводяться роботи з нарізання карт дорожнього полотна (фреза мала). На вул. Євгена Коновальця працівники підрядної організації виконують роботи з підготовки ремонтних карт (фреза велика). У зв’язку з цим до 22 червня буде частково перекрито рух транспорту на ділянці дороги від перехрестя вул. Євгена Коновальця – вул. Іллі Рєпіна до примикання вул. Євгена Коновальця з вул. Бойківська.

Реконструкція інженерних мереж триває на вулиці В’ячеслава Чорновола, де наразі ведуться роботи з влаштування та засипки траншеї піском.

Також, на вул. Промисловій (від вул. Дениса Лукіяновича в напрямку розворотного кільця електротранспорту) суб’єктами підприємницької діяльності, об’єкти господарювання яких знаходяться на даній ділянці вулиці, розпочато роботи з санітарної підрізки зелених насаджень та видалення самосіву, збору та вивезення нанесеного з узбіч вулиці ґрунту, планування узбіч проїзної частини, влаштування плит перекриття та люків колодязів дощової каналізації.

Окрім того, продовжується відновлення прибудинкових територій та міжквартальних проїздів за адресами: вул. Олени Теліги, 9, вул. Новий Світ, 93-95, вул. Тараса Протасевича, 10А.