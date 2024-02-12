Цими днями на Тернопільщині зафіксували температурні рекорди. Стовпчики термометрів вихідними і в понеділок перевищували норму, характерну для другої декади лютого. Надалі, за прогнозами синоптиків, передбачається дощова і більш прохолодна погода.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, 13 лютого погоду Тернопільської області визначатиме проходження атмосферних фронтів від циклонічної депресії над Румунією та Балтійським морем. Відтак у краї очікується хмарна погода, пройдуть дощі, вітер північно-західний, 7 – 12 м/с., температура впродовж доби 4 – 9° тепла.

«Туман підступний не дав прогрітися, як слід, повітрю. Тому й очікуваних +15 практично нема. Хоча загалом не холодно, бо все ж прийшла тепла повітряна маса. Тепло розмиється з дощами, які переважатимуть у вівторок у більшості областей України. Тумани вологість посилюватимуть, видимість на дорогах зменшуватимуть – не забувайте вмикати фари! Вітру сильного не буде, проте в туманній оцій ситуації це загрозливо, особливо на жвавих автотрасах та у великих містах. Надалі по тижню поступово холоднішатиме. Прориву тепла не видно, але його й не повинно поки що бути – зима, лютий», – зазначає синоптик Наталка Діденко.

Отже, весняного потепління на Тернопільщині поки не передбачають. Втім, серйозних холодів теж поки не буде, температура повітря залишатиметься переважно плюсовою.