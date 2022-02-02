Тернопільський спортсмен Тарас Радь здобув ще одну золоту медаль на Кубку світу у Швеції.

Про це Суспільному розповів заслужений тренер України Віктор Федорчак.

За його словами, у місті Естерсунд цими днями проходить Кубок світу із зимових видів спорту серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату та вадами зору. У естафеті з біатлону (спринт) у класі LW 10-12 (сидячи) у складі національної паралімпійської збірної виступили Тарас Радь (Тернопільська область) та Максим Яровий (Миколаївська область), які принесли команді України золоті нагороди. До речі, ще одне “золото” здобули у класі стоячи Людмила Ляшенко (Харківська область) та Богдана Конащук (Волинська область).

Наразі в доробку України вже 9 медалей, серед яких 4 золоті, 4 срібні та 1 бронзова нагороди. Приємно, що три з них на рахунку у нашого земляка Тараса Радя, адже, окрім “золота” у естафеті, спортсмен в попередні дні виборов золоту нагороду у лижних перегонах (спринт) та “срібло” у біатлоні (спринт).

Сьогодні перегони в Естерсунді продовжаться: 1 лютого, у фінальний день Кубку світу, плануються змагання з біатлону (індивідуальні гонки).

Нагадаємо, що Тарас Радь – майстер спорту України міжнародного класу з лижних перегонів та біатлону, вихованець ДЮСШІ “Інваспорт”, студент факультету фізичного виховання Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.