Чемпіоном світу із зимових видів спорту-2021 став тернополянин Тарас Радь. Додому він повертатиметься із повним комплектом нагород.

Змагання із зимових видів спорту серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату та порушеннями зору проходили 13-23 січня у норвезькому Ліллехаммері. На початку чемпіонату тернопільський спортсмен виграв «срібло» і «бронзу», а вкінці- «золото». 23 січня проходила лижна змішана мікс естафета 4×2,5 кілометра. Саме на цій гонці, як повідомили в управлінні фізичної культури та спорту, Тарас Радь разом із колегами по команді Людмилою Ляшенко та Павлом Балем вибороли золоті нагороди.

Нагадаємо, раніше Тарас Радь став другим у біатлоні на середній дистанції у 10 кілометрів та третім – у біатлоні-спринт на дистанції 6 кілометрів. Він майстер спорту України міжнародного класу з лижних перегонів та біатлону, є вихованцем ДЮСШІ «Інваспорт», студентом факультету фізичного виховання Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Тренер спортсмена – заслужений працівник фізичної культури і спорту України, заслужений тренер України Віктор Федорчак.

Загалом, на цьому чемпіонаті Україна посіла друге командне місце, завоювавши шість золотих медалей із двадцяти однієї нагороди, які виграли українці. Третє місце у команди США з шістьма золотими медалями і шістнадцятьма загалом.