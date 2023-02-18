“Ситуація в небі напружена”: в сусідньому з Тернополем обласному центрі пролунали вибухи

Зранку 18 лютого російські військові завдали ракетного удару з акваторії Чорного моря. Відомо, що близько 09:00 пролунали вибухи у Хмельницькому.

Відповідну інформацію озвучив глава ОВА Сергій Гамалій. Він також закликав мешканців не покидати укриттів до відбою, передає 24tv.ua.

Очільник ОВА о 09:03 написав у своєму телеграмі про те, що у Хмельницькому пролунав перший вибух. А вже о 09:04 з’явився допис про повторний.

Міський голова Олександр Симчишин зазначив о 09:12, що в громаді лунають вибухи. Він закликав тримати стрій і берегти себе. Щодо деталей, то ними високопосадовець пообіцяв поділитися згодом.

На необхідності залишатися в укриттях наголосив і голова Тернопільської ОВА Володимир Труш.

“Ситуація в небі напружена. Не виходьте з укриттів до відбою повітряної тривоги”, – написав він.

Водночас ППО збиває ракети ворога. На цьому наголосив глава Миколаївської ОВА Віталій Кім. Він зазначив, що “рахунок на збиті ракети відкритий”. Свою публікацію він супроводив світлиною зі знищеною ворожою ракетою. Вона лежить у полі та димить. Дякуємо нашим мужнім військовим, які перетворюють на брухт небезпечні бляшанки ворога.

Наголошуємо, що ризик ракетного удару зберігається. Тож ні в якому разі не ігноруйте сирени. Залишайтеся в укриттях доти, поки не буде відбою. Це може врятувати вам життя.

ППО працює. Ваша задача – не фотографувати та не знімати це на відео. Якщо ви це вже зробили, то не викладайте відповідні матеріали в мережу. Пам’ятайте, що вони можуть допомогти ворогові корегувати вогонь та майбутні ракетні атаки.

Оновлення: о 9:39 пролунав відбій повітряної тривоги. Дякуємо силам ППО!