Антициклон Sonja зумовлюватиме погодні умови цього тижня на Тернопільщині. За прогнозами синоптиків, у краї спостерігатиметься відносно тепла і сонячна осіння погода, місцями можливі невеликі дощі.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, цього тижня на Тернопільщині збережеться антициклональний характер погоди. У краї очікується мінлива хмарність, вітер південний, 5 – 10 м/с. У вівторок температура повітря коливатиметься на рівні 6 – 11° вночі, вдень 20 – 25°. А далі спостерігатимуться тенденції до зниження температурних показників.

«Одразу хочу сказати, що, за попередніми прогнозами у ніч на 9-те жовтня (це аж на наступний понеділок), є ймовірність заморозків.

Так передчасно попереджаю, щоб ви могли нормально підготуватися, кому це важливо. А поки що йдемо за графіком. В Україні переважатиме суха, навіть сонячна, погода. Антициклон Sonja це організує. Буде досить тепло, протягом дня +17 +23 градуси. Щоправда, вночі значно свіжіше, +6+11 градусів. У п’ятницю, суботу та неділю сезон нагадає про себе типовою осінньою погодою, буде вогко, періодично йтимуть дощі, похолоднішає до +9 +13 градусів та ще й завіватиме рвучкий вітер. Як бачите, погода обіцяє бути вкрай неоднорідною, цікавою, контрастною і холеричною», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

Отже, погода цього тижня на Тернопільщині буде мінливою. Через проходження малоактивного атмосферного фронту місцями пройдуть невеликі дощі.