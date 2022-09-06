Синьо-жовті вуха і тризуб на спині: у Тернополі живе патріотичний собака. ВІДЕО

Коли він з’являється на вулиці, то завжди у центрі уваги. Синьо-жовті вуха і герб на спині. Це про собаку, якого вигулюють вулицями Тернополя.

Багато перехожих відразу тягнуться до телефону, щоб сфотографувати. Раніше ж такого не бачили, ідеться в сюжеті телеканалу Т1.

Перефарбувати свого собаку у патріотичні кольори ідея її маленької господині. 7-річна Яринка Сиротюк каже, що це вже не перший досвід перевтілення її собаки. Лише раніше кольори були іншими. Коли настав час Біллі стригти, то не обійшлося без експериментів.

Як реагують на незвичайного собаку перехожі — дивіться в сюжеті.