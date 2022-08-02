За Україну воює з росіянами син знаного журналіста та телеведучого з Тернополя Іван Пелих. Його батько, Ігор Пелиха, трагічно загинув у аварії у 2009 році. Військовий наразі збирає кошти на антидронову рушницю.

Про це пише “Файне місто” з посиланням на однокурсницю Ігоря Вікторію Чирву.

Нагадаємо, Ігор Пелих створив і вів молодіжну музичну програму “Веселий Роджер” у Тернополі. У 24 роки амбітний ведучий почав працювати на “Радіо Столиці”, а вже за два роки став ведучим на телеканалі 1+1. Він вів денну програму “Не всі вдома”. 2005 року ведучий разом із партнерами заснував студію “Роги і копита продакшн”, що спеціалізується на створенні розважальних фільмів і програм.

Життя Ігоря забрала моторошна ДТП. Телеведучому було лише 35. У нього залишилися дружина та троє маленьких дітей. Журналіста немає вже 13 років. Якби він був живим, то неодмінно б пишався своїм сином-Героєм Іваном.

“Це Іван Пелих, син мого покійного однокурсника Ігоря Пелиха. Ігорка нема вже 13 років, тому він не знає, яким крутим став його старший син. Напевно, він би ним пишався. Зараз Іван служить у ЗСУ і збирає кошти на протидронову рушницю. Закликаю долучитися до збору. Заради наших котиків у ЗСУ і в пам’ять про Ігоря, за яким сумують усі, хто його знав”, – написала Вікторія.

Іван з побратимами пережили чимало

На своїй сторінці в інстаграмі Іван поділився дописом, в якому розповів, що захищає Україну у лавах Першої міжнародної роти спеціального призначення. Вже півтора місяця разом з побратимами він “мочить” ворогів на Донбасі.

Новодружевськ, Лисичанськ, Сіверськ, Григорівка і Сєрєбрянка стали не лише для Івана, а і його колег місцями, навчився функціонувати як злагоджений підрозділ. Пліч-о-пліч з українськими бійцями воюють грузини, білоруси, громадяни США, канадійці, шведи, французи, британці, тайванці і ново-зеландці.

Побратими разом пережили чимало подій. Вони спали в підвалі під обстрілом всієї руснявоі артилері. Військові копали 24/7 та їздили в кузові пікапа, коли в 30 метрах розривалася 120-а міна. Бійці корегували дронами нашу артилерію в умовах постійної роботи ворожого РЕБу й наводили з 1.5км АГС з айфону. Герої вдбивали танкові атаки орків з затяжними стрілецькими боями і, нажаль, втрачали друзів-військових.

Військові просять допомогти зібрати кошти на зброю

“Одне діло читати про війну в новинах чи телеграм каналах, а інше – це побути тут, тоді просто по погляду розумієш була людина на «0» чи ні. Війна дуже змінює людей зсередини і навіть коли на пару днів вибираєшся в «цивілізацію», розумієш, що ти вже не такий, яким звідси їхав.

В будь-якому випадку це лише початок, ще багато руснявих танків/бтрів/піхоти і тд чекають свого знищення і ми будем сумлінно допомогати їм слідувати за кораблем”, – пише Іван.

Військовий зазначає, що всі охочі можуть допомогти військовим, адже зараз їм вкрай необхідна антидронова рушниця KVSG6, щоб ефективно глушити ворожі дрони, які постійно корегують орківську артилерію по українських позиціях. Орієнтовна вартість – 450 000 гривень. Навіть 20 гривень помножені на багато людей легко закривають такі потреби)

Реквізити:

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ivan.pelykh@gmail.com