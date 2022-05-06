“Світлий воїн без страху”: у тернопільському коледжі розповіли про захисницю Маріуполя, яка співала у підземеллі “Азовсталі”. ВІДЕО

Захисники Маріуполя виклали у соцмережі відео, на якому дівчина зі зброєю в руках у підземеллі “Азовсталі” співає патріотичні пісні. “Зродились ми великої години” та “Батько наш Бандера” виконує військова, яку називають “Пташка”.

Про це розповів Суспільному культорганізатор Тернопільського мистецького фахового коледжу імені Соломії Крушельницької Богдан Маюк.

За його словами, педагоги коледжу впізнали на відео випускницю закладу, яку звати Катерина. Дівчина закінчила навчання на відділі співу в 2020 році.

“Катя добре вчилася, брала активну участь у концертах. Крім того, чудова поетеса. Її вірші друкували у місцевій пресі, в поетичних збірниках. Прекрасна акторка, надзвичайно творча особистість. Ми разом з нею грали у виставі Лілі Костишин і Богдана Мельничука “Розлучені теж сміються” Тернопільського народного драматичного театру-студії “Сузір’я”, – говорить Богдан Маюк.

Після закінчення коледжу Катя стала байкеркою, розповів чоловік.

“Ми разом з викладачами коледжу були вражені, коли у соцмережі натрапили на відео, на якому співає Катя. Це неймовірна дівчина! Світлий воїн без страху, наша смілива “Пташка зі сталі”, як ми її називаємо. Ми всі просимо Бога, щоб охороняв Катю, захисників Маріуполя та всіх наших військових”.