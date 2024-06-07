В Україні із суботу, 8 червня, має запрацювати в тестовому режимі новий порядок застосування графіків погодинних відключень. Він має забезпечити меншу тривалість обмежень електроенергії.

Про це повідомив перший заступник глави Міненерго Юрій Власенко під час години запитань до Уряду у Верховній Раді 7 червня, пише «Інтерфакс-Україна».

«Із суботи в тестовому режимі буде запроваджено новий порядок застосування графіків погодинних відключень, згідно з яким будуть доведені ліміти, наскільки потрібно “розвантажитися” в певній області. У зв’язку з чим оператор системи розподілу (обленерго) має забезпечити черги відключень у такий спосіб, щоб використовувати виключно цей ліміт. За нашими розрахунками, кількість черг має бути меншою, а світло в будинках громадян буде більшу кількість годин”, – сказав Власенко.

Він наголосив, що Кабмін, Міністерство енергетики та Офіс Президента здійснюють постійний контроль за застосуванням графіків погодинних відключень та обмеження потужності.

«Намагаємося постійно вдосконалювати застосування зазначених механізмів», – сказав перший заступник міністра.