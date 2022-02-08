Свято Олімпійського прапора відзначили на Тернопільщині. З нагоди старту ХХIV зимових Олімпійських ігор, в Західноукраїнському національному університеті відбулася урочиста церемонія підняття Державного прапора України та прапора Національного Олімпійського комітету України.

З вітальним словом виступив перший заступник голови місцевого осередку Національного Олімпійського комітету України в Тернопільській області Віталій Ігнатенко. “Вітаємо з цією визначною подією кожного олімпійця, кожного шанувальника спорту, кожного українця, хто підтримує активний і здоровий спосіб життя, кожного, хто живе за олімпійськими ідеалами – миру, дружби та досконалості високих прагнень, добрих справ, наснаги та безмежної сили духу! Олімпійський день – чудова можливість для кожного розділити унікальні та універсальні олімпійські цінності, зробити крок на зустріч здоровому способу життя та відчути себе справжнім олімпійцем”.

Перед підняттям прапорів стипендіатка Національного Олімпійського комітету України, студентка ЗУНУ Іванна Попадюк зачитала привітання з нагоди свята Олімпійського прапора. Відтак Державний прапор України і прапор Національного Олімпійського комітету України на майдані Знань урочисто підняли капітан жіночої команди з волейболу «Галичанка ЗУНУ», майстер спорту України Валерія Дрьомова та капітан збірної юнацької команди України з волейболу Богдана Грицик.

Відбулося Свято Олімпійського прапора і на батьківщині чемпіона світу з біатлону, учасника зимової Олімпіади-2022 Дмитра Підручного — в селі Острів, що біля Тернополя. З нагоди відкриття XXIV зимових Олімпійських ігор в Пекіні та підтримки наших спортсменів там теж підняли Державний прапор України і прапор Національного олімпійського комітету України.

Нагадаємо, що участь у ХХІV зимових Олімпійських іграх беруть уродженці Тернопілля Юліанна Туницька та Андрій Мандзій (санний спорт), Олена Білосюк (Підгрушна) та Дмитро Підручний (біатлон), Дмитро Мазурчук та Віктор Пасічник (лижне двоборство).