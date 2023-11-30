Сьогодні правоохоронні органи вжили заходів щодо витребування з незаконного володіння УПЦ мп Миколаївського собору у місці Кременці.

Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Володимир Труш.

Оскільки релігійна громада упц мп відмовилась добровільно виконати рішення судів та повернути державне майно, справа дійшла до виконавчого провадження. Сьогодні правоохоронці, забезпечуючи виконання судового рішення – повернули Свято-Миколаївський собор в державну власність. При цьому студентів та викладачів духовної семінарії поселили в гуртожитках, де вони зможуть продовжити навчання.

“Дякую Службі безпеки України за системну роботу у справі повернення українських святинь. – зазначив керівник області, – Завдяки злагодженій роботі поліції Тернопільської області, всі заходи відбулися з дотриманням чинного законодавства та без порушень громадського порядку. Дякую виконавчій службі за безкомпромісне виконання рішення суду… Ми продемонстрували, що діємо у правовому полі. Моральне і юридичне право на українські святині – лише в Української держави”.

Зараз балансоутримувач собору – Кременецько-Почаївський державно історико-архітектурний заповідник разом з працівниками правоохоронних органів проводять опис та інвентаризацію пам’ятки, складають акти обстеження технічного стану. Створена відповідна тимчасова комісія.

Нагадаємо, сьогодні співробітники СБУ в Тернопільській області проводять обшуки на території Почаївської Успенської лаври УПЦ в рамках кримінального провадження за ст. 161 Кримінального кодексу. Мета – виявлення речових доказів щодо причетності представників Лаври до розпалювання національної ворожнечі та ненависті.

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