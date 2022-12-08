Напередодні Дня Святого Миколая, 18 грудня, на набережній Тернопільського ставу (біля причалу) відбудеться традиційний костюмований забіг Святих Миколаїв. Дистанція – 5 км.

Видача стартових номерів розпочнеться о 09:30 год. Старт яскравого забігу року – о 10:00 год.

Для участі у спортивному дійстві потрібно:

перейти за посиланням та заповнити електронну форму;

підготувати новорічний костюм чи елемент святкового образу, у якому потрібно подолати 5 км.

Усі учасники забігу отримають ексклюзивні фінішні медалі, смаколики та неймовірний святковий настрій.

Організатори заходу: Тернопільський міський центр фізичного здоров’я населення ТМР, Управління розвитку спорту та фізичної культури, Тернопільський міський центр фізичного здоров’я населення та Федерація легкої атлетики Тернопільської області.