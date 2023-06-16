15 червня Господарський суд Тернопільської області ухвалив рішення повернути Миколаївський собор з келіями (XVI-XVII ст.) загальною площею 1 756,0 кв. м. у м. Кременець Кременецько-Почаївському державному історико-архітектурному заповіднику.

Суд задовольнив позов Кременецько-Почаївського ДІАЗ та зобов’язав релігійну громаду парафії Святителя Миколая УПЦ МП усунути перешкоди в користуванні державним майном та повернути його заповіднику. Про це повідомляють у Міністерстві культури та інформаційної політики.

Нагадаємо, що 12 лютого 2023 року закінчився термін дії договору про про безоплатне користування релігійною громадою УПЦ МП приміщенням Миколаївського собору та інших об’єктів, що є державною власністю.

Заповідник неодноразово повідомляв релігійну громаду про закінчення терміну дії Договору та відсутність намірів щодо його продовження, у зв’язку зі змінами у законодавстві про оренду державного майна. У свою чергу, релігійна громада зверталася до МКІП щодо продовження дії договору, але отримала відмову.

З 13 лютого 2023 року і по даний час релігійна громада незаконно, без будь-якої правої підстави продовжує користуватися державним майном – пам’яткою архітектури національного значення.

У зв’язку з цим Кременецько-Почаївський державний історико-архітектурний заповідник звернувся до Господарського суду Тернопільської області з позовною заявою повернути Миколаївський собор з келіями, зобов’язавши релігійну громаду УПЦ МП вивільнити зайняті приміщення та підписати відповідний Акт приймання-передачі.