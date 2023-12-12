Після двох років слідства та вивчення доказів Тернопільський міськрайонний суд засудив до 4 років в’язниці чоловіка, який облив червоною фарбою пам’ятник провідникові ОУН-УПА Степану Бандері.

Випадок вандалізму трапився в обідню пору 14 грудня 2021 року, пише Zaxid.net. Зловмисник разом зі спільницею до Тернополя приїхали аж з Житомира, щоб облити монумент. За це вони отримали 5 500 гривень від замовника. В суді чоловік повністю визнав свою провину.

Під час досудового розслідування правоохоронці з’ясували, що в замовника, кримінальне провадження проти якого виділено окремо, виник умисел вчинити наругу над пам’ятником Степану Бандері, який розташований на вулиці Михайла Грушевського у Тернополі. Для цього чоловік підшукав двох виконавців – жінку та іншого чоловіка з Житомира.

«Вночі 14 грудня 2021 року замовник звернувся до малознайомої жінки із пропозицією за грошову винагороду облити червоною фарбою пам’ятник Бандері. На цю пропозицію вона погодилася і зазначила, що знайде співвиконавця. Того ж дня близько 01:18 ночі в Житомирі вона отримала 1600 гривень передоплати на банківську картку. Невідома жінка домовилася домовився з обвинуваченим про спільне вчинення злочину і запропонувала передати частину коштів. Після чого вони сіли в автомобіль марки Opel Askona і приїхали в Тернопіль», – йдеться у вироку Тернопільського міськрайонного суду від 30 листопада.

Вже місті жінка за отримані гроші придбала банку червоної фарби і розлила її в менші скляні пляшки. Приблизно 0 12:11 14 січня обвинувачений разом зі спільницею приїхали до пам’ятника Степану Бандері, припаркували поруч автомобіль. Жінка сиділа всередині салону, а чоловік підійшов до монумента і кинув кілька пляшок з фарбою в нього. Після цього він сів в машину і виїхав з Тернополя.

Через годину замовник переказав другу частину суми виконавцям в розмірі – 3695 гривень. Згідно з висновками експертних обвинувачений завдав комунальному підприємству «Об’єднання парків культури і відпочинку м. Тернополя» через осквернення пам’ятника матеріальну шкоду на суму 2323 гривні.

В суді чоловік свою вину повністю визнав. Оскільки він раніше був засуджений за грабіж і повністю не відбув міру свого попереднього покарання, то Тернопільський міськрайонний суд присудив йому 4 роки ув’язнення. Термін покарання йому почали зараховувати з березня 2023 року. Також обвинувачений повинен сплатити 4290 гривень за проведення криміналістичних експертиз в бюджет держави.

Додамо, що це не перший випадок вандалізму стосовно пам’ятника Степану Бандері в Тернополі. Через два тижні після цієї події, правоохоронці зафіксували ще один випадок облиття монумента невідомою речовиною жовтого кольору.

Пам’ятник провіднику Організації Українських Націоналістів Степану Бандері встановлений 26.12.2008 року з нагоди відзначення 100-річчя від дня його народження та перебуває на балансі комунального підприємства «Об’єднання парків культури і відпочинку м. Тернополя».