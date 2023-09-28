Доглядає пораненого батька: за наругу над Бандерою дівчині з Тернопільщини дали умовне покарання

Вікторія Бибель заплатила, щоб двоє хлопців облили пам’ятник червоною фарбою.

Галицький районний суд Львова виніс вирок айтівиці Вікторії Бибель за осквернення пам’ятника Степанові Бандері у Львові. Засудження заплатила двом хлопцям за те, щоб вони облили пам’ятник червоною фарбою. Суд призначив Вікторії Бибель п’ять років тюрми, але звільнив від покарання з дворічним іспитовим терміном, повідомляє Zaxid.net.

Як вказано у вироку суду, який винесли у вересні 2023 року, у січні 2021 року Вікторія Бибель захотіла осквернити пам’ятник Степанові Бандері у Львові та запропонувала своєму знайомому облити пам’ятник червоною фарбою. Знайомий Бибель погодився та залучив ще одного свого товариша, яким Вікторія Бибель заплатила дві тисячі гривень. Уночі 5 лютого 2021 року двоє хлопців облили пам’ятник червоною фарбою.

У матеріалах справи вказано, що Вікторія Бибель є уродженкою села Звенигород на Тернопільщини. Вона навчалась у «Львівській політехніці» за напрямком комп’ютерна інженерія. Обвинувачена є ФОПом, її основний вид діяльності – комп’ютерне програмування.

Вікторію Бибель обвинувачували в організації осквернення пам’ятника, «спорудженого в пам’ять особи, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, борця за незалежність України у ХХ столітті». Під час судового розгляду обвинувачена визнала свою провину.

Призначаючи покарання суд врахував, що Вікторія Бибель разом із родичами доглядає за своїй батьком-військовим, який отримав бойове поранення під час повномасштабного вторгнення.

Справу розглянула суддя Христина Мисько, яка визнала обвинувачену винною та призначила їй п’ять років тюрми, однак звільнила від відбування покарання з дворічним іспитовим терміном. На вирок ще може бути подана апеляція.

Додамо, що раніше суди також призначили умовні терміни двом виконавцям наруги над пам’ятником Степанові Бандері.