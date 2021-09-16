У Тернополі водій однієї із будівельних компаній на смерть збив жінку. Суд визнав його винним та відпустив, встановивши іспитовий термін.

Про це повідомляє Галас з посиланням на судовий реєстр.

Отже, 22 лютого 2021 року близько 11.30 водій, керував вантажним автомобілем – самоскидом марки «ЗИЛ-ММЗ-4505», знаходячись на території бетонно-формуючого цеху, що по вул.Поліській, де, розпочавши рух вказаного автомобіля заднім ходом з метою подальшого навантаження на його кузов бетонної суміші, не був достатньо уважним, через що, не помітивши жінку, яка була там же, як пішохід, допустив на неї наїзд задньою частиною керованого ним автомобіля, через що остання померла.

У судді чоловік свою вину визнав та розкаявся. Це суд врахував, як пом’якшуючу обставину.

“Суд відповідно до вимог ст. 50, 65 КК України, враховує ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, яке відноситься до тяжких злочинів, вчинених з необережності, обєктивні обставини кримінального провадження, особу винуватого, що вперше притягується до кримінальної відповідальності, його вік, який по місцю проживання та роботи характеризується виключно позитивно, є учасником бойових дій, має на утриманні 2 малолітніх дітей, та обставини, що пом’якшують і обтяжують покарання, зокрема, до обставин, що пом`якшують покарання, суд відносить повне визнання обвинуваченим вини, щире каяття, активне сприяння в розкритті злочину”, – йдеться у повідомленні.

Суд визнав водія винним та присудив йому 3 роки позбавлення волі. Проте реальний термін суд замінив іспитовим, тривалістю в 1 рік.