13 серпня Тернопільський окружний адміністративний суд підтвердив законність діючих тарифів на проїзд у громадському транспорті міста.

Відтак, усі рішення, якими регулюються тарифи на проїзд у тролейбусах та автобусах міста на сьогодні є діючими, законними, а вартість проїзду – економічно-обґрунтованою. Про це повідомляють у Тернопільській міській раді.

“Звертаємо увагу мешканців, що інформація, яку поширюють окремі особи у соціальних мережах про нібито скасування Верховним Судом рішення про тарифи, є абсурдною, недостовірною та провокаційною. Адже Верховний Суд розглядав зовсім інше рішення – №819 від 30.10.2018 року, яке давно втратило чинність”, – зазначають у міськраді.

Відтак тарифи на проїзд у громадському транспорті залишаються незмінними і становлять:

– У тролейбусах – 5 грн. при розрахунку «Карткою тернополянина» або проїзним квитком, 6 грн. – при розрахунку готівкою або банківською карткою.

– У маршрутках – 6 грн. при розрахунку «Карткою тернополянина» або проїзним квитком, 7 грн. – при розрахунку готівкою або банківською карткою.

– Учні та студенти далі їздитимуть за 50% вартості (а з 1 вересня у комунальному транспорті міста – безкоштовно). Також пільговики – безкоштовно.