Суд оштрафував військового на 25 500 гривень, бо той був п’яний на службі

У Тернопільській області суд на 25 500 грн оштрафував військового, який розпивав алкоголь.

Про це йдеться у вироку Зборівського райсуду, пишуть Тернопільські події.

26.04.2023 року приблизно о 21 год 00 хв солдат за призовом під час мобілізації перебував на службі з ознаками алкогольного сп`яніння: порушене мовлення, почервоніння очей, запах алкоголю з порожнини рота, неадекватна поведінка. Чоловік був направлений на медичний огляд з метою виявлення стану алкогольного сп`яніння в КНП «Зборівська лікарня Зборівської міської ради», однак від проходження медичного огляду з метою виявлення стану алкогольного сп`яніння він відмовився.

Крім цього, постановою судді Зборівського районного суду Тернопільської області від 25 квітня 2023 року військовий визнаний винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 172-20 Кодексу України про адміністративні правопорушення і на нього накладено адміністративне стягнення у виді штрафу.

А тому суд визнав військового винним та оштрафував на 25 500 грн.