Новий комп’ютерний томограф «GE Revolution Maxima» встановили у Тернопільській обласній клінічній психоневрологічній лікарні.

Придбали його за кошти спеціального фонду державного бюджету України на 2023 рік за програмою «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей» відповідно до наказу МОЗ України «Про розподіл комп’ютерних томографів, закуплених за кошти спеціального фонду державного бюджету України на 2023 рік».

– Наявність КТ-обладнання є обов’язковою вимогою Національної служби здоров’я України для контрактування закладу, за Програмою медичних гарантій, в рамках співпраці передбачена безоплатна діагностика для пацієнтів, – повідомили у лікарні. – Завдяки наявності сучасного комп’ютерного томографа Revolution Maxima мультидисциплінарна команда зможе використовувати найновітнішу методику діагностування для подальшого лікування, а пацієнти закладу – отримувати якісне високопрофесійне надання медичної допомоги. На базі лікарні створено єдиний в області інсультний центр (STROKE – CЕNTER), який оснащений сучасним обладнанням і надає високоспеціалізовану неврологічну та нейрохірургічну допомогу із використанням тромболітичної терапії та проведенням ендоваскулярних втручань. Щорічно, в умовах центру проходять лікування більше 1500 хворих з гострим мозковим інсультом. Станом на кінець листопада проведено 200 тромболізисів, церебральних ангіографій – 113, ендоваскулярних втручань – 38, зокрема – 27 тромбектомій та 1 стентування сонної артерії. Також заклад забезпечує обслуговування населення всієї Тернопільської області, внутрішньо переміщених осіб та військовослужбовців.

Як зазначають у лікарні, наступного року у закладі продовжать покращувати матеріально-технічну базу та удосконалювати лікувально-діагностичний процес. Зокрема, планують здійснювати унілатеральну біпортальну ендоскопію – метод, що дозволить лікувати пацієнтів з остеохондрозом хребта при килах міжхребцевих дисків. А також використовувати передові ендоскопічні методи лікування патології гіпофізу, шлуночків мозку, хвороби Паркінсона, епілепсії тощо.

Фото зі сторінки лікарні у фейсбуці