Юнак місяць перебував у комі через запалення головного і спинного мозку.

У Тернопільській психоневрологічній лікарні поставили на ноги паралізованого юнака. повідомляє Zaxid.net. Внаслідок запалення головного та спинного мозку в 22-річного переселенця з Харкова розвинувся параліч, під час якого він не міг самотужки навіть ковтати. Місяць хлопець перебував у комі. Коли він врешті прийшов до тями, лікарі розпочали процес реабілітації, після якого хлопець зміг ходити самостійно.

Як розповів сам 22-річний Кирило, понад вісім років він професійно займався легкою атлетикою. Як саме захворів, детально не пам’ятає. За його словами, 21 вересня в нього почався сильний головний біль та з’явилась висока температура. Після цього юнак пам’ятає лише, як вийшов з коми.

У департаменті охорони здоров’я Тернопільської ОДА зазначають, що хлопець протягом місяця був без свідомості, не ковтав на штучній вентиляції легень. Врешті він прийшов до тями. Спершу Кирило не міг навіть самостійно сісти, втім, завдяки реабілітологу Івану, який постійно контролював процес відновлення, хлопець зміг ходити на милицях, згодом вже і без них.

Департамент також опублікував відео, на якому можна відстежити прогрес юнака під час реабілітації.

«Навіть зараз я продовжую робити ті вправи, які мені надсилає Іван. Виходжу, гуляю на вулиці вже сам. Відчуваю силу. Я дякую вам щиро. Те, що робить Іван та інші реабілітологи, ви круті. Ви допомагаєте людям ставати на ноги», – подякував юнак.

Відомо, що Кирило є переселенцем із Харкова, але наразі він мешкає у Тернополі. До цього навчався на кафедрі фізичного виховання, має звання кандидата у майстри спорту.