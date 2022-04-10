Щосуботи у Тернополі проводять сільськогосподарські ярмарки. Щоразу торговиці збирають все більше людей, – кажуть організатори. Жителі міста мають змогу закупити сільськогосподарську продукцію за зниженими цінами.

У Тернополі ярмарки проходять на вул. Лесі Українки, перетині вулиць Миру-Дружби та на Галицькому ринку. В асортименті – овочі, м’ясо, хлібобулочні вироби, крупи. «Ми приїхали із Заліщик. Привезли свіжі овочі, вже цьогорічні. Покупців цього разу дуже багато. Можливо люди вже починають готуватися до Пасхи. Дякувати Богу у нас спокійно, сподіваємося, що так буде і надалі», – каже підприємиця Ольга Бондар.

На сільськогосподарських ярмарках у Тернополі продають продукти за цінами від виробників. Як зазначив директор департаменту агропромислового розвитку області Володимир Стахів, таким чином намагаються забезпечити продовольчі потреби в місті та стримати ріст цін на основні продукти. «На ярмарки збираються виробники з різних населених пунктів. Ми стараємося запрошувати все більше підприємців. Зараз у продажі є чимало різної продукції — овочі, м’ясні вироби, крупи, хліб. Область забезпечена необхідними продуктами, хоча не в такій кількості, не в таких цінах, але все ж таки забезпечені. На ярмарках, які ми організовуємо, можна купити основну продукцію безпосередньо від виробників і за, порівняно, невисокими цінами”, – каже Володимир Стахів.

Тим часом статистики краю стверджують, що вартість “борщового набору” від початку року зросла майже на 20%. В економістів прогнози негативні – продукти можуть далі дорожчати.