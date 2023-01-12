“Стискається серце, гірко плаче душа”: за свободу України загинув ще один захисник з Тернопільщини. ФОТО

Ще одне трагічне повідомлення з фронту надійшло на Тернопільщину.

У боях з окупантами загнув захисник із Зборівського району Олег Лиховид.

Про важку втрату повідомила тернополянка Наталя Мельник.

“Сумна звістка сколихнула нашу родину… В боротьбі за незалежність України загинув наш захисник Олег Лиховид.

Війна продовжує забирати справжніх синів України. І ця втрата – глибока рана і нестерпний біль…

Стискається серце, гірко плаче душа. Сумуємо, любимо, пам’ятаємо!

Вічна пам’ять і вічна Слава Героєві, який загинув за свободу і незалежність Української Держави!”, – написала Наталя Мельник.