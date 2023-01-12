Ще одне трагічне повідомлення з фронту надійшло на Тернопільщину.
У боях з окупантами загнув захисник із Зборівського району Олег Лиховид.
Про важку втрату повідомила тернополянка Наталя Мельник.
“Сумна звістка сколихнула нашу родину… В боротьбі за незалежність України загинув наш захисник Олег Лиховид.
Війна продовжує забирати справжніх синів України. І ця втрата – глибока рана і нестерпний біль…
Стискається серце, гірко плаче душа. Сумуємо, любимо, пам’ятаємо!
Вічна пам’ять і вічна Слава Героєві, який загинув за свободу і незалежність Української Держави!”, – написала Наталя Мельник.