19-21 травня у м. Львів відбулися фінальні змагання XVIII літньої Універсіади України з легкої атлетики.

364 юнаків та дівчат із 48 закладів вищої освіти України взяли участь в 22 легкоатлетичних видах спорту.

Команду Західноукраїнського національного університету з Тернополя представляли 14 студентів, які вибороли 6 місце серед всіх ЗВО України та перше місце серед вишів III категорії, набравши 548 очок.

У медальному заліку студенти ЗУНУ вибороли три медалі, а саме:

Тетяна Кайсен (СГФ) -1 місце в бігу на 200 метрів, 2 місце в бігу на 100 метрів та 5 місце в естафеті 4*100 метрів; Михайло Гаврилюк (випускник ВСП «ФКЕПІТ») – срібну нагороду у метанні молота.

Також успішно виступили Анна Орлова (СГФ), яка посіла 4 місце у бігу на 400 метрів, 6 місце у бігу на 200 метрів та 5 місце в естафеті 4100 метрів; Віктор Гнатів (СГФ) – 4 місце у бігу на 3000 метрів з перешкодами та 5 місце у бігу на 5000 метрів; Володимир Мироняк (ВСП «ФКЕПІТ») – 4 місце в метанні молота; Анастасія Мазурок (СГФ) – 4 місце у метанні диска та 6 місце в штовханні ядра; Олександра Усенко (ФКІТ) – 6 місце в бігу на 5000 метрів, 9 місце на 1500 метрів та 5 місце в естафеті 4100 метрів; Андрій Кравець (СГФ) – 10 місце в метанні диска та 11 місце у штовханні ядра; Ростислав Новосад (ВСП «ФКЕПІТ») – 10 місце в бігу на 3000 метрів з перешкодами; Олександр Сеньків (ФКІТ) – 7 місце в метанні молота та 14 місце в метанні диска; Денис Тужеляк (ФКІТ) – 8 місце в штовханні ядра; Володимир Гінзула (ФКІТ) – 12 місце в штовханні ядра; Малахова Дар’я (СГФ) -5 місце в естафеті 4*100 метрів;

Відповідальний за підготовку та участь команди в XVIII літній Універсіаді України з легкої атлетики старший викладач кафедри фізичної реабілітації і спорту ЗУНУ Василь Яковів.