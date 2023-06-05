Студенти освітньої програми «Психологія перемовин та медіація» ННІК Західноукраїнського національного університету Євгенія Капалкіна та Євген Ісмаїл пройшли другий відбірковий тур на участь у Школі молодого дипломата «The young diplomat school – 2023» у Гаазі (Нідерланди).

У головному відбірковому турі, який відбувався у перших числах травня, від України перемогла студентка ПСПм-11 Ірина Капалкіна.

Вже у серпні упродовж десяти днів учасники школи матимуть змогу спробувати свої сили у конкурсах з ведення міжнародних перемовин, конференціях, воркшопах, відвідають Міжнародний суд ООН у Палаці миру, Міжнародний кримінальний суд та посольства у Гаазі, розширять свою міжнародну мережу через спільноту Young Diplomat за допомогою мережевих сесій і відпрацюють навички у дипломатичній симуляції та інших практичних завданнях.