Страшна трагедія у Тернополі: загинув хлопчик, котрий випав з восьмого поверху

З 8-го поверху житлового багатоповерхового будинку випав 11-річний школяр.

У пресслужбі поліції виданню Терен підтвердили, що такий інцидент стався у понеділок, 3 жовтня.

На момент нещасного випадку хлопець перебував вдома один. Травми виявилися несумісними із життям. 11-річний школяр загинув.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 115 ККУ з позначкою «нещасний випадок».

Про трагічний випадок Суспільному розповіли у Центрі екстреної медичної допомоги. Лікарі, котрі прибули на виклик, лише констатували смерть дитини.

“Викликали випадкові свідки. На момент прибуття бригади знайдено хлопчика 11 років. Зі слів свідків він випав з балкону 8 поверху. При огляді виявили множинні травми, які не сумісні з життям. Медики констатували смерть. Викликали поліцію, рятувальників, прибігла мама і родичі”, – розповіла медична директорка Центру швидкої медичної допомоги Ганна Мончак.