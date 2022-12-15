Зміни до рішення виконавчого комітету від 4 серпня 2021 №633 «Про встановлення тарифів на послуги з утримання майданчиків для платного паркування транспортних засобів» внесли на черговому засіданні 14 грудня. Перелік платних майданчиків для паркування доповнили новим – на вулиці Замковій та встановили для нього тариф.

– У зв’язку із визначенням нового майданчика для паркування транспортних засобів на вулиці Замковій вносимо зміни в дане рішення, яким регулюється тариф по платі за паркування, – прокоментував Ігор Крисоватий, заступник міського голови. – Він буде таким же, як і на інших майданчиках в місті – 12 гривень за годину.

Конкурс з визначення суб’єктів господарювання – операторів паркування транспортних засобів відбувся у міській раді шостого грудня. А сьомого грудня на засіданні виконкому затвердили протокол засідання конкурсного комітету. На конкурс надійшла тільки одна пропозиція від приватного підприємства «МВМ». Керівник цього підприємства – Віталій Мариновський. Під час розгляду пропозиції голова конкурсного комітету Ігор Крисоватий поцікавився у претендента який тариф він пропонує на послуги з утримання майданчика. Віталій Мариновський запропонував встановити такий же тариф, який діє на інших парковках в місті. Ще один член конкурсного комітету Віталій Тищук порадив переглянути та за потреби оновити схему організації дорожнього руху даного майданчика.

Після голосування переможцем конкурсу визнали ПП «МВМ». Нагадаємо, що 14 платних праковок в місті обслуговує фізична особа-підприємець В. Бойчук, майданчик біля залізничного вокзалу – ПП «Привокзальний майдан».

Новий майданчик розташований біля ресторанного комплексу «Максим». Загальна кількість місць для паркування транспорту там становить 15 одиниць, з них 13 – для платного паркування, ще 2 місця – для забезпечення потреб паркування осіб з інвалідністю. Графік роботи: щоденно з 08:00 – до 18:00.