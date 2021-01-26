В області визначилися з головами держадміністрацій трьох укрупнених районів.

На Тернопіллі триває адміністративна реформа. Згідно з нею, протягом двох перших місяців року необхідно ліквідувати 17 старих райдержадміністрацій і утворити три нових — для укрупнених районів.

З неофіційних джерел Галасу стало відомо, що керівництво області визначилося з трьома головами укрупнених райдержадміністрацій. Зокрема Кременецькою РДА буде керувати Віталій Кудлак, який наразі є головою Шумської РДА.

На чолі Чортківського району керівництво області бачить Володимира Шипітка, який наразі керує Заліщицькою РДА.

А головою укрупненої Тернопільської РДА стане Ярослав Матвійчук, який до того також очолював Тернопільський район, але у його старій меншій версії.