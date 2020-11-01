На наступному пленарному засіданні Верховна Рада України розгляне законопроект “Про утворення та ліквідацію районів”.

За постановою Кабміну, на Тернопільщині замість 17 залишиться три райони з центрами у Тернополі, Чорткові та Кременці.

Райони, які залишаться на Тернопільщині, різні за чисельністю та потенціалом, – каже директор департаменту архітектури, будівництва, ЖКГ та енергозбереження області Володимир Харченко. При їхньому формуванні переважно було враховано старі межі.

“Лише Збаразький район вийшов розділений. Зокрема, Вишнівецька громада увійшла до складу Кременецького району, а Збаразька ОТГ – до Тернопільського району. Відповідно у межах цих новостворених районів мають відбутися формування нових районних рад, які були обрані на останніх виборах та їх апаратів. Згодом на базі цих новоутворених районів має відбутися формування нових райдержадміністрацій. Їх відповідно буде три», – каже Володимир Харченко.

Остаточна процедура ліквідації районів та формування нових адміністративних утворень розпочнеться після 3 листопада, у разі успішного розгляду законопроєкту.