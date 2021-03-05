Стало відомо, яка “офіційна” середня зарплата на Тернопільщині

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника по економіці області у січні 2021 року становила 9922 грн, що на 21,3% більше, ніж у січні 2020 року.

Про це повідомляє Головне управління статистики у Тернопільській області.

Сума заборгованості з виплати заробітної плати на підприємствах області станом на 1 лютого 2021 року становила 38,4 млн гривень.

У загальній структурі боргу області основна сума заборгованості припадала на підприємства промисловості (52,5%) і будівництво (31,9%).