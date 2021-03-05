Середня номінальна заробітна плата штатного працівника по економіці області у січні 2021 року становила 9922 грн, що на 21,3% більше, ніж у січні 2020 року.
Про це повідомляє Головне управління статистики у Тернопільській області.
Сума заборгованості з виплати заробітної плати на підприємствах області станом на 1 лютого 2021 року становила 38,4 млн гривень.
У загальній структурі боргу області основна сума заборгованості припадала на підприємства промисловості (52,5%) і будівництво (31,9%).
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