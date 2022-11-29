Стало відомо, де і в які години у Тернополі буде світло

29 листопада на Тернопільщині планується застосовувати вимкнення електроенергії 4 через 8 годин.

Про це повідомили у ВАТ “Тернопільобленерго“.

Виходячи із доведених НЕК «Укренерго» лімітів споживання електричної енергії для Тернопільської області та зважаючи на звернення споживачів, енергетики розробили Графік погодинної подачі електроенергії на 29 листопада.

Групи споживачів, які були сформовані відповідно до Графіка погодинних вимкнень залишаються незмінні, змінюється лише час, коли у споживачів БУДЕ електропостачання. Відповідно до розробленого графіка вимкнення електропостачання всім групам споживачів відбуватиметься двічі на добу в режимі 4 через 8 годин (4 години електроенергія буде а 8 годин ні).

Кожна група споживачів МАТИМЕ електропостачання:

1 група – 03:00 до 07:00 год.; 15:00 до 19:00 год.;

2 група – 07:00 до 11:00 год.; 19:00 до 23:00 год.;

3 група – 23:00 до 03:00 год.; 11:00 до 15:00 год.

Ознайомитись з графіком погодинної подачі електричної енергії для кожної з груп споживачів можна на офіційному сайті ВАТ «Тернопільобленерго».

Енергетики наголошують, що даний графік погодинної подачі електричної енергії споживачам буде діяти у тому випадку якщо не виникатиме дисбалансу в енергосистемі країни, в іншому випадку запроваджуються аварійні відключення, попередити про які заздалегідь неможливо.

Вказаний час відключень може збільшуватись, зважаючи на необхідність доїзду оперативних бригад до енергооб’єктів для проведення перемикань.

Окрім цього, у час повітряної тривоги працівники компанії не можуть перебувати на енергооб’єктах, це теж може збільшити перерву в електропостачанні.