В період карантину школярів і студентів на Тернопільщині навчатимуть дистанційно.

Відповідні системи відпрацьовані у вищих навчальних закладах, а от у деяких ЗОШ з цим проблеми. Зокрема, окремі сільські школи не мають практики онлайнового навчання.

Педагогічні працівники на Тернопільщині продовжуватимуть роботу під час карантину. Відтак зарплату їм нараховуватимуть у повному обсязі, – повідомила керівниця управління освіти і науки області Ольга Хома. Однак вчителі повинні практикувати дистанційне навчання.

«Вчителі продовжуватимуть працювати. Вони можуть за допомогою сучасних мобільних засобів контактувати з учнями, задавати їм матеріал, пояснювати його. Наразі є чимало хороших ресурсів, які можна застосовувати в навчальному процесі. Думаю, батьки також стежитимуть за тим, щоб діти займалися навчанням вдома. Також передбачено ущільнення навчального матеріалу».

Школярам і студентам рекомендують займатися самоосвітою, мотивувати дітей закликають і їхніх батьків.

Софія Романська