Адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість відправити додаткову зброю в Україну на тлі побоювання щодо можливого вторгнення Росії.

Про це повідомляють джерела CNN, знайомі з перебігом обговорення

Як мипе УП, мова йде про військових радників та нове обладнання – у пакет можуть входити нові протитанкові ракети Javelin, а також міномети. Також перебувають на розгляді системи протиповітряної оборони, такі як ракети Stinger.

Зазначається, що міністерство оборони наполягає на відправленні в Україну деякого обладнання, яке мало бути відправлене до Афганістану, наприклад, гелікоптерів Мі-17. Мі-17 – це російський гелікоптер, який США спочатку купили для передачі афганцям. Пентагон зараз зважує, що з ними робити після виходу США з Афганістану у серпні.

В адміністрації стурбовані тим, що відправка “стінгерів” та гелікоптерів може бути розцінена Росією як серйозна ескалація конфлікту.

Підполковник у відставці Седрік Лейтон сказав CNN, що Javelin “дуже ефективні проти танків Т-80, які росіяни фактично використовують у своїх зусиллях проти України просто зараз”. Але він зазначив, що будь-яка додаткова допомога Україні, безсумнівно, загрожує “подальшим загостренням напруженості” у відносинах із Москвою.

Між тим, джерела повідомили, офіційні особи США ведуть переговори з європейськими союзниками щодо розробки нового пакету санкцій, який набуде чинності, якщо Росія вторгнеться.