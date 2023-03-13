Справжній весняний день: на Тернопільщині очікується значне потепління

Теплий сектор циклону з центром над Скандинавією зумовлюватиме погоду у вівторок на Тернопільщині. За прогнозами синоптиків, у краї очікується справжній весняний день. Стовпчики термометрів підвищуватимуться до 17 градусів тепла.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, завдяки теплому сектору циклону з центром над Скандинавією погода подарує по справжньому весняний день.

«У Тернопільській області буде хмарно з проясненнями. Обійдеться без істотних опадів, вітер південно-східний 7 – 12 м/с, вдень місцями пориви 15 – 20 м/с. Температура вночі 1 – 6º тепла, вдень 12 – 17º тепла. У Тернополі також буде хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься вночі 2 – 4º тепла, вдень 14 – 16º тепла. Попередження про метеорологічні явища: в області 14 березня вдень спостерігатимуться місцями пориви південно-східного вітру 15 – 20 м/с».

Справжня весняна погода протримається на Тернопільщині лише один день. А далі до області прийде невелике похолодання.

«У середу суттєво похолоднішає в західних областях, у четвер майже повсюди, найближчі субота-неділя знову повернуть в Україну весняне тепло», – зазначає синоптик Наталка Діденко.

Отже, весна все частіше нагадуватиме про себе високими температурними показниками. Втім, періодично холоднішатиме, а також ускладнюватиме ситуацію сильний вітер.