Всеукраїнські спортивні змагання серед команд сільських та селищних територіальних громад України пройшли у селищі Ворохта Івано-Франківської області. У часть у них взяли 260 спортсменів з 15 областей, а перемогла команда з Великих Бірок.

– Тернопільську область представляла на змаганнях команда Великобірківської селищної територіальної громади Тернопільського району на чолі з її головою Любомиром Ковчем, – розповіли у Тернопільській територіальній організації ВФСТ «Колос» . – Спортсмени взяли участь у змаганнях з гирьового спорту, дартсу, шахів, шашок, настільного тенісу та футзалу. У змаганнях з дартсу вони виграли особисті змагання. Серед чоловіків переможцем став Олександр Шум, а серед жінок – Оксана Паламар. У командному заліку тернополяни також здобули перемогу. У шахах срібну нагороду серед чоловіків виборов Ігор Подольський. У змаганнях з гирьового спорту Сергій Дулібан посів п’яту сходинку. П’яте місце у командному заліку зайняли тенісисти. А ще наша команда перемогла у футзалі. У зональних змаганнях бірковчани виграли у представників Закарпатської області з рахунком 2:0 та у вінничан – 5:0. У півфіналі обіграли представників Дніпропетровської області, а у фіналі перемогли з рахунком 3:1 Саф’янівську сільську територіальну громаду Одеської області. За нашу команду виступали Руслан Мирончик, Віталій Паперовський, Станіслав Симчук, Петро Загурський, Владислав Левчик, Михайло Костів, Назар Гудзь, Дмитро Попко. У загальнокомандному заліку наші спортсмени набрали 14 очок та вперше стали переможцями цих змагань.

Організаторами заходу виступили Міністерство молоді та спорту України, Національний Олімпійський комітет України, Всеукраїнська Асоціація об’єднаних територіальних громад та Всеукраїнське ВФСТ «Колос».

Фото із сайту Великобірківської громади