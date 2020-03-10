У Київському Національному театрі оперети 9 березня відбулася традиційна XIV Всеукраїнська урочиста церемонія “Герої спортивного року”.

Кращими спортсменом та спортсменкою 2019 року визнані чемпіони світу – борець греко-римського стилю Жан Беленюк та дзюдоїстка Дар’я Білодід, повідомляє “Укрінформ”.

Кращий спортсмен року: Жан Беленюк – чемпіон світу та Європи, чемпіон ІІ Європейських ігор з греко-римської боротьби (87 кг);.

Краща спортсменка року: Дар’я Білодід – чемпіонка світу, чемпіонка Європи та ІІ Європейських ігор з дзюдо (48 кг).

Кращий тренер року: Світлана Кузнєцова і Геннадій Білодід – особисті наставники Дарії Білодід – чемпіонки світу, чемпіонки Європи та ІІ Європейських ігор з дзюдо;

Сенсація року: Дмитро Підручний – чемпіон світу з біатлону (гонка переслідування).

Краща збірна команда року: чоловіча збірна України з фехтування на шпагах у складі Богдана Нікішина, Анатолія Герея, Ігоря Рейзліна, Романа Свічкаря – срібні призери чемпіонату світу.

Краща команда з ігрових видів спорту (збірна): юнацька збірна України з футболу до 20 років – чемпіони світу з футболу U20.

Олімпійська надія України: Ярослава Магучих – срібна призерка чемпіонату світу серед дорослих з легкої атлетики (стрибки у висоту), володарка світового рекорду серед спортсменів до 20 років, (стрибки у висоту), краща юна спортсменка Європи (за версією Європейських Олімпійських Комітетів).

Зірка, що сходить: Олексій Середа – чемпіон та срібний призер чемпіонату Європи серед дорослих, 4 місце на чемпіонаті світу зі стрибків у воду (вишка 10 метрів) серед дорослих, наймолодший чемпіон Європи в історії (13 років).

Сильні духом (паралімпійські види спорту): Марина Піддубна – дворазова чемпіонка світу, дворазова срібна призерка та бронзова призерка чемпіонату світу з плавання серед спортсменів з порушеннями зору (тотально незряча).

Разом з олімпійцями (неолімпійські види спорту): Олексій Бичков – чемпіон і рекордсмен світу з пауерліфтингу.

“Народний вибір”: Ольга Харлан – чемпіонка світу та Європи з фехтування, володарка Кубку світу (шабля).