Після тривалої хвороби на 88-му році життя спочив у Бозі клірик Тернопільської єпархії ПЦУ, Збаразький благочинний, настоятель храму святого архістратига Михаїла села Базаринці, митрофорний протоієрей Роман Сливка.

Про це повідомили у Тернопільській єпархії Православної Церкви України.

“Отець Роман запам’ятається всім як добрий, щирий та відданий Церкві служитель Вівтаря, який своєю ревною працею на винограднику Христовому подавав приклад простого та чесного життя пастиря та християнина. Нехай Господь оселить його душу в місці, де всі святі та праведні спочивають. Ми всі будемо молитися за упокій його душі”, – ідеться у зверненні єпархії.

Панахида за митрофорним протоієреєм Романом Сливкою відбудеться у вівторок, 5 березня, у храмі святого архістратига Михаїла села Базаринці Тернопільского району. Початок о 19:00.

Завтра, 6 березня – Божественна літургія та чин похорону в храмі Успіння Пресвятої Богородиці м. Збаража. Початок о 9:00.

Роман Михайлович Сливка народився 15 червня 1936 року в Хоросткові Гусятинського району Тернопільської області. Середню школу закінчив у Читі, Забайкалля, РФ. 1959 року вступив у Ставропольську духовну семінарію. Після закінчення першого курсу його перевели в Одеську духовну семінарію, яку закінчив у 1963 році. Після закінчення семінарії вступив у Ленінградську духовну академію, закінчив яку 1967 року зі ступенем кандидата богослів’я.

З 1967 по 1970 рік навчався в аспірантурі Московської духовної академії і виконував функцію референта в Іноземному відділі Московської патріархії. На прохання митрополита Львівського і Тернопільського Миколая був направлений у згадану єпархію.

У 1971 році одружився з Ганною Василівною Юристою, уродженкою с. Увисла Гусятинського району. Того ж року був рукоположений на диякона, а потім у сан священника РПЦ митрополитом Львівським і Тернопільським Миколаєм і призначений на парафію в село Яблунів Гусятинського району.

1973 року був призначений Збаразьким благочинним, де працював до половини 1985 року. З другої половини цього року митрополитом Львівським і Тернопільським Никодимом був призначений Борщівським благочинним, де працював до жовтня 1986 року, а потім знову був призначеним Збаразьким благочинним. На цій посаді перебував до останніх днів життя.

Пастирська праця протоієрея Романа Сливки відзначені низкою богослужбових нагород.

Отець Роман виховав двох дітей. Син Роман пішов батьківською стежкою, нині він служить у храмі Успіння Богородиці в Збаражі.