Мінкульт утворив комісію для перевірки стану Почаївської лаври на Тернопільщині, якою користується УПЦ МП.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на Міністерство культури та інформаційної політики.

Комісія має із 3 по 29 червня перевірити стан збереження нерухомого майна заповідника, яке у грудні 2003 року передали в безоплатне користування Українській православній церкві московського патріархату. Договір про оренду уклали на 49 років. Він діє до 2052 року.

Почаївська Успенська лавра на Кременеччині — друга після Києво-Печерської лаври найбільша православна святиня в Україні. До комплексу Почаївської лаври входить 18 споруд.

Частина споруд Почаївської лаври, а саме шість будівель, перебуває на балансі Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника.

Також на сесії Тернопільської обласної ради депутати проголосували за звернення, щодо повернення комплексу споруд Почаївської Свято-Успенської лаври до державної власності та розслідування антиукраїнської діяльності священнослужителів УПЦ МП.